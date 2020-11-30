Грузія увійшла в пік другої хвилі коронавірусу

Фото: Аміран Гамкрелідзе (facebook.com/ncdcgeorgia)

Грузія увійшла в пік другої хвилі поширення коронавірусу. Щодня в країні фіксують за 3-4 тисячі нових випадків COVID-19.

Про це заявив голова Національного центру контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії Аміран Гамкрелідзе, передає "Новини Грузія".

"Ми думаємо, що кількість випадків може ще трохи зрости, але ми повинні залишитися приблизно в таких межах", - заявив він.

За словами Гамкрелідзе, тривалість піка коронавірусу буде залежати від декількох факторів, у тому числі від того, наскільки будуть жителі дотримуватися карантинні обмеження.

При цьому епідеміолог заявив, що епідемічна ситуація в країні складна, але керована".

Нагадаємо, 10 вересня в Грузії заявили, що почалася друга хвиля пандемії коронавірусу.

Крім того, з 28 листопада у Грузії почав діяти локдаун. У країні запроваджено комендантську годину, припинена робота всіх міжміських пасажирських перевезень і т. д. Однак уряд пообіцяв, що на новорічні та різдвяні свята карантин буде ослаблений.