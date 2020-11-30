ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Грузія увійшла в пік другої хвилі коронавірусу

Тбілісі, Понеділок 30 листопада 2020 16:40
Грузія увійшла в пік другої хвилі коронавірусу
Фото: Аміран Гамкрелідзе (facebook.com/ncdcgeorgia)
Автор: РБК-Україна

Грузія увійшла в пік другої хвилі поширення коронавірусу. Щодня в країні фіксують за 3-4 тисячі нових випадків COVID-19.

Про це заявив голова Національного центру контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії Аміран Гамкрелідзе, передає "Новини Грузія".

"Ми думаємо, що кількість випадків може ще трохи зрости, але ми повинні залишитися приблизно в таких межах", - заявив він.

За словами Гамкрелідзе, тривалість піка коронавірусу буде залежати від декількох факторів, у тому числі від того, наскільки будуть жителі дотримуватися карантинні обмеження.

При цьому епідеміолог заявив, що епідемічна ситуація в країні складна, але керована".

Нагадаємо, 10 вересня в Грузії заявили, що почалася друга хвиля пандемії коронавірусу.

Крім того, з 28 листопада у Грузії почав діяти локдаун. У країні запроваджено комендантську годину, припинена робота всіх міжміських пасажирських перевезень і т. д. Однак уряд пообіцяв, що на новорічні та різдвяні свята карантин буде ослаблений.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ГрузіяКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся