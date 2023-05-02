Грузія відмовилася цього року брати участь у військових навчаннях НАТО, - Міноборони

Грузія у 2023 році не братиме участі у багатонаціональних військових навчаннях НАТО Defender 23, які проходять у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Грузії.

"Щодо участі Грузії в навчаннях Defender 2023, виходячи з цілей та завдань Сил оборони, шляхом активного спілкування з нашим основним стратегічним партнером було ухвалено рішення направити більше зусиль та ресурсів на такі міжнародні та національні навчання, які включають підвищення бойової готовності, підвищення оперативної сумісності з країнами-членами та партнерами НАТО, обмін досвідом та вдосконалення професійних навичок", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що Сили оборони Грузії постійно проводять міжнародні навчання для підвищення боєздатності. Цього року оборонне відомство Грузії разом з країнами-членами та партнерами НАТО взяло участь у чотирьох міжнародних навчаннях. До кінця року грузинські військові будуть представлені ще у кількох міжнародних навчаннях.

До слова, 22 квітня в Європі розпочалися навчання Defender 23 під командуванням Сполучених Штатів Америки. Мета тренувань - збільшити вражаючу здатність НАТО.