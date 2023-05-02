Грузия отказалась в этом году участвовать в военных учениях НАТО, - Минобороны

Грузия в 2023 году не будет участвовать в многонациональных военных учениях НАТО Defender 23, которые проходят в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Грузии.

"Об участии Грузии в учениях Defender 2023, исходя из целей и задач Сил обороны, путем активного общения с нашим основным стратегическим партнером было принято решение направить больше усилий и ресурсов на такие международные и локальные учения, которые включают повышение боевой готовности, повышение оперативной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмен опытом и совершенствование профессиональных навыков", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Силы обороны Грузии постоянно проводят международные учения по повышению боеспособности. В этом году оборонное ведомство Грузии вместе со странами-членами и партнерами НАТО приняло участие в четырех международных учениях. До конца года грузинские военные будут представлены еще в нескольких международных учениях.

К слову, 22 апреля в Европе начались учения Defender 23 под командованием Соединенных Штатов Америки. Цель тренировок - увеличить впечатляющую способность НАТО.