RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Грузия отказалась в этом году участвовать в военных учениях НАТО, - Минобороны

Фото: Грузия отказалась в этом году участвовать в военных учениях НАТО (flickr.by)
Автор: Татьяна Степанова

Грузия в 2023 году не будет участвовать в многонациональных военных учениях НАТО Defender 23, которые проходят в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Грузии.

"Об участии Грузии в учениях Defender 2023, исходя из целей и задач Сил обороны, путем активного общения с нашим основным стратегическим партнером было принято решение направить больше усилий и ресурсов на такие международные и локальные учения, которые включают повышение боевой готовности, повышение оперативной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмен опытом и совершенствование профессиональных навыков", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Силы обороны Грузии постоянно проводят международные учения по повышению боеспособности. В этом году оборонное ведомство Грузии вместе со странами-членами и партнерами НАТО приняло участие в четырех международных учениях. До конца года грузинские военные будут представлены еще в нескольких международных учениях.

К слову, 22 апреля в Европе начались учения Defender 23 под командованием Соединенных Штатов Америки. Цель тренировок - увеличить впечатляющую способность НАТО.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО, которые стартуют 22 апреля.

Также ранее мы писали, что страны НАТО с 12 по 23 июня организуют крупнейшие авиационные учения Air Defender 2023, которые пройдут у границ с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОГрузия