Грузія віддаляється від європейських ідей, - президент Литви
Заплановані законодавчі зміни, які ухвалює уряд Грузії демонструють, що країна не наближається, а віддаляється від європейських ідей.
Про це сказав президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sova.
"На жаль, події, заплановані законодавчі зміни, ясно демонструють, що наша близька країна, Грузія, не наближається, а, навпаки, віддаляється від європейських ідей", - сказав Науседа.
Він наголосив, що такі дії уряду створюють перешкоди для плавного продовження шляху європейської інтеграції.
"Ми повинні реагувати на це", - заявив президент Литви.
Законодавчі зміни в Грузії
Нагадаємо, 18 квітня цього року парламент Грузії у першому читанні ухвалив законопроект про іноагентів. Очікується, що друге читання відбудеться 30 квітня.
Зауважимо, що це вже друга спроба правлячої партії Грузії ухвалити подібний закон. Того разу в Тбілісі почалися масштабні протести проти законопроекту.
У ході акцій навіть відбулися зіткнення з поліцією, яка використала сльозогінний газ та водомети.
Цього разу в Тбілісі знову відновились протести. Мешканці країни виступають проти скандального закону.
На даний законопроект відреагували в Європарламенті. Як реакцію на дії грузинського уряду в ЄП ухвалили резолюцію.
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