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Грузия отдаляется от европейских идей, - президент Литвы

Литва, Суббота 27 апреля 2024 17:02
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Грузия отдаляется от европейских идей, - президент Литвы Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Запланированные законодательные изменения, которые принимает правительство Грузии демонстрируют, что страна не приближается, а отдаляется от европейских идей.

Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova.

"К сожалению, события, запланированные законодательные изменения, ясно демонстрируют, что наша близкая страна, Грузия, не приближается, а, наоборот, отдаляется от европейских идей", - сказал Науседа.

Он подчеркнул, что такие действия правительства создают препятствия для плавного продолжения пути европейской интеграции.

"Мы должны реагировать на это", - заявил президент Литвы.

Законодательные изменения в Грузии

Напомним, 18 апреля этого года парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Ожидается, что второе чтение состоится 30 апреля.

Это уже вторая попытка правящей партии Грузии принять подобный закон. В тот раз в Тбилиси начались масштабные протесты против законопроекта.

В ходе акций даже произошли столкновения с полицией, которая использовала слезоточивый газ и водометы.

На этот раз в Тбилиси снова возобновились протесты. Жители страны выступают против скандального закона.

На этот законопроект отреагировали в Европарламенте. В качестве реакции на действия грузинского правительства в ЕП приняли резолюцию.

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