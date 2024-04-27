Грузия отдаляется от европейских идей, - президент Литвы

Запланированные законодательные изменения, которые принимает правительство Грузии демонстрируют, что страна не приближается, а отдаляется от европейских идей.

Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova.

"К сожалению, события, запланированные законодательные изменения, ясно демонстрируют, что наша близкая страна, Грузия, не приближается, а, наоборот, отдаляется от европейских идей", - сказал Науседа. Он подчеркнул, что такие действия правительства создают препятствия для плавного продолжения пути европейской интеграции. "Мы должны реагировать на это", - заявил президент Литвы.