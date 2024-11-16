Грузія – Україна: Ребров відчепив зірку "Динамо" на матч Ліги націй

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада в Батумі. Поєдинок прийме стадіон "Аджарабет Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров прогнозовано не заявив форварда київського "Динамо" Владислава Ваната. Напередодні фахівець анонсував його відсутність через ушкодження. Нападник повинен відновитися до поєдинку з Албанією 19 листопада.

Натомість потрапили до заявки два потенційних дебютанти. Оборонець львівського "Руха" Олексій Сич і хавбек англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк узяли 3-й та 18-й номери відповідно. Новий улюбленець публіки – Іван Калюжний з "Олександрії" – цього разу гратиме під 21-м.

Офіційна заявка національної команди на матч Грузія – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Дмитро Різник

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Олексій Сич, 4. Максим Таловєров, 5. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 6. Володимир Бражко, 7. Михайло Мудрик, 8. Георгій Судаков, 10. Микола Шапаренко, 14. Олександр Назаренко, 15. Дмитро Криськів, 17. Олександр Зінченко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Олександр Зубков, 21. Іван Калюжний

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Збірна України підходить до протистояння на останній сходинці квартету B1. "Синьо-жовті" набрали 4 очки в чотирьох турах. Грузини натомість мають 6 пунктів. Для продовження боротьби за вихід у Дивізіон A підопічні Реброва зобов'язані перемагати в Батумі.