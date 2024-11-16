Грузия – Украина: Ребров отцепил звезду "Динамо" на матч Лиги наций

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в Батуми. Поединок примет стадион "Аджарабет Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров прогнозированно не заявил форварда киевского "Динамо" Владислава Ваната. Накануне специалист анонсировал его отсутствие из-за повреждения. Нападающий должен возобновиться к поединку с Албанией 19 ноября.

Зато попали в заявку два потенциальных дебютанта. Защитник львовского "Руха" Алексей Сыч и хавбек английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк взяли 3-й и 18-й номера соответственно. Новый любимец публики – Иван Калюжный из "Александрии" – в этот раз будет играть под 21-м.

Официальная заявка национальной команды на матч Грузия – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Алексей Сыч, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 10. Николай Шапаренко, 14. Александр Назаренко, 15. Дмитрий Крыськив, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Иван Калюжный

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Сборная Украины подходит к противостоянию на последней строчке квартета B1. "Сине-желтые" набрали 4 очка в четырех турах. Грузины в свою очередь записали в актив 6 пунктов. Для продолжения борьбы за выход в Дивизион A подопечные Реброва обязаны побеждать в Батуми.