Грузия, Украина и Молдова вступят в ЕС одновременно, - президент Грузии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия-Online".

Во время интервью с Зурабишвили для телеканала LCI, ведущий предположил, что Грузия может присоединиться к Евросоюзу позже, чем Украина. Однако президент ответила, что это произойдет одновременно.

"Нет, я думаю, это произойдет одновременно. Произойдет ли это в 2030, 2031 или 2029 году, не знаю, но этот горизонт будет следующим, как говорится "big bangs", следующие члены вступят примерно вместе. Мы - трио, Молдова, Украина и Грузия, и у нас это трио создано", - сказала президент.

По словам Зурабишвили, идея президента Европейского совета Шарля Мишеля, что "2030 год является горизонтом, который обдумывается для расширения" ЕС, является "очень интересной".

"Поэтапное ассоциирование стран-кандидатов в ЕС тематически, по тем вопросам, к которым они готовы, например, транспорт для Грузии, вопросы транспорта и инфраструктуры на Черном море, для нас очень интересны, конечно, без права голоса, но это предварительное ассоциирование лучше подготовит кандидатов к тому, что их ждет в соответствующий момент", - добавила она.

Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. На этом же этапе находится Молдавия.

По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Украина уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Мы также писали, что Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры с Молдовой о членстве в ЕС. В ЕС сообщили, что Грузии придадут статус кандидата на вступление, но при определенных условиях.

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