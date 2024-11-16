Грузія – Україна: анонс матчу Ліги націй

Грузія – Україна

16 листопада, 19:00, Батумі, "Аджарабет Арена", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

"Синьо-жовті" приїхали на кавказький курорт не задля насолоди осіннім бризом. Після провального вересня з двома поразками підопічні Сергія Реброва трохи покращили турнірне становище результатами жовтня. Утім, збірна України залишається аутсайдером групи B1 і зобов'язана перемагати грузинів і албанців.

Допомогти виконати завдання з підвищення в класі повинні зірки, які покинули лазарет. Матвієнко повернеться в центр оборони до Забарного, а лівий фланг борознитиме Миколенко. Натомість Бражко витіснить з основи нового улюбленця публіки Калюжного. Інтрига збереглася на правому фланзі атаки, де приблизно рівні шанси зіграти мають Гуцуляк і Зубков.

Однак, Ребров і вболівальники найбільші надії покладатимуть на інших. Подвійний "мозок" команди в складі Шапаренка та Судакова, вибуховість Мудрика та гольове чуття Довбика залишаються головними козирями "синьо-жовтих". Грузинська збірна намагатиметься нівелювати ці якості злагодженими діями лінії оборони.

Важливим буде протистояння на флангах. Коноплі знадобиться допомога партнерів, аби зупинити зірку Серії A Кварацхелію. Натомість за небезпечними Чакветадзе та Мікаутадзе всі 90 хвилин пильно стежити зобов'язані пара центрбеків і опорний півзахисник. Отже, на командну гру поставить і збірна України.

Орієнтовні склади на матч Грузія – Україна

Грузія: Мамардашвілі – Гвелесіані, Кашія, Двалі – Какабадзе, Чакветадзе, Кітеїшвілі, Кочорашвілі, Лочошвілі – Мікаутадзе, Кварацхелія

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко – Зубков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:1

Перемога потрібна обом командам. Утім, такий стан справ не віщуватиме великої кількості забитих м'ячів. Найімовірніше, й цього разу долю протистояння вирішить один гол. Команді Реброва необхідний хороший старт, щоб гнані трибунами вперед "хрестоносці" не впіймали кураж. А нагоди біля воріт суперника "синьо-жовті" матимуть. Головне – реалізація моментів.