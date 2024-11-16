Грузия – Украина: анонс матча Лиги наций

Грузия – Украина

16 ноября, 19:00, Батуми, "Аджарабет Арена", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

"Сине-желтые" приехали на кавказский курорт не ради наслаждения осенним бризом. После провального сентября с двумя поражениями подопечные Сергея Реброва несколько улучшили турнирное положение по результатам октября. Впрочем, сборная Украины остается аутсайдером группы B1 и обязана побеждать грузин и албанцев.

Помочь выполнить задачу по повышению в классе должны покинувше лазарет звезды. Матвиенко вернется в центр обороны к Забарному, а левый фланг будет бороздить Миколенко. В свою очередь Бражко вытеснит из основы нового любимца публики Калюжного. Интрига сохранилась на правом фланге атаки, где примерно равны шансы сыграть Гуцуляк и Зубков.

Однако, Ребров и болельщики наибольшие надежды будут возлагать на других. Двойной "мозг" команды в составе Шапаренко и Судакова, взрываемость Мудрика и голевое чутье Довбика остаются главными козырями "сине-желтых". Грузинская сборная постарается нивелировать эти качества слаженными действиями линии обороны.

Важным будет противостояние на флангах. Конопле понадобится помощь партнеров, чтобы остановить звезду Серии A Кварацхелию. За опасными же Чакветадзе и Микаутадзе все 90 минут обязаны внимательно следить пара центрбеков и опорный полузащитник. Следовательно, на командную игру поставит и сборная Украины.

Ориентировочные составы на матч Грузия – Украина

Грузия: Мамардашвили – Гвелесиани, Кашия, Двали – Какабадзе, Чакветадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Лочешвили – Микаутадзе, Кварацхелия

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Зубков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:1

Победа нужна обеим командам. Впрочем, такое положение дел не предвещает большого количества забитых мячей. Скорее всего, и в этот раз судьбу противостояния решит один гол. Команде Реброва необходим хороший старт, чтобы гонимые трибунами вперед "крестоносцы" не поймали кураж. А возможности у ворот соперника "сине-желтые" будут иметь. Главное – реализация моментов.