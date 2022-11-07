UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Грузія розчарована, що все ще не набула статусу кандидата в члени ЄС, - президент

Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Грузія розчарована тим, що Молдова та Україна вже набули статусу кандидата в члени ЄС, а вона - лише перспективу.

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Грузія зазнала великого розчарування у процесі надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові. Це розчарування є сигналом іншим про те, що може виникнути тендітна ситуація у громаді", - заявила президент.

За її словами, грузини настільки є європейцями і вже так довго, що в якийсь момент мають приєднатися до цієї європейської родини.

"Я думаю, що нам сьогодні не варто гаяти час. Грузії необхідне кандидатство в члени ЄС", - додала Зурабішвілі.

Раніше повідомлялося, що Грузія переживає несподіваний економічний бум. Цього року вона має стати однією з найшвидших економік світу після припливу понад 100 тисяч росіян через мобілізаційну кампанію Володимира Путіна за набором новобранців.

Також ми писали, що влада Грузії може переглянути візовий режим з Росією, який поки є досить ліберальним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяЧленство в ЄСЕвросоюз