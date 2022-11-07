Грузія розчарована, що все ще не набула статусу кандидата в члени ЄС, - президент

Грузія розчарована тим, що Молдова та Україна вже набули статусу кандидата в члени ЄС, а вона - лише перспективу.

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ .

"Грузія зазнала великого розчарування у процесі надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові. Це розчарування є сигналом іншим про те, що може виникнути тендітна ситуація у громаді", - заявила президент.

За її словами, грузини настільки є європейцями і вже так довго, що в якийсь момент мають приєднатися до цієї європейської родини.

"Я думаю, що нам сьогодні не варто гаяти час. Грузії необхідне кандидатство в члени ЄС", - додала Зурабішвілі.