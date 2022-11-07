RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Грузия разочарована, что все еще не получила статус кандидата в члены ЕС, - президент

Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Грузия разочарована тем, что Молдова и Украина уже получили статус кандидата в члены ЕС, а она - лишь перспективу.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Грузия испытала большое разочарование в процессе предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Это разочарование является сигналом другим о том, что может возникнуть хрупкая ситуация в общесте", - заявила президент.

По ее словам, грузины настолько являются европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье.

"Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство в члены ЕС", - добавила Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что Грузия переживает неожиданный экономический бум. В этом году она должна стать одной из самых быстрорастущих экономик мира после притока более 100 тысяч россиян из-за мобилизационной кампании Владимира Путина по набору новобранцев.

Также мы писали, что власти Грузии могут пересмотреть визовый режим с Россией, который пока что является достаточно либеральным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияЧленство в ЕСЕвросоюз