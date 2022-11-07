Грузия разочарована, что все еще не получила статус кандидата в члены ЕС, - президент

Грузия разочарована тем, что Молдова и Украина уже получили статус кандидата в члены ЕС, а она - лишь перспективу.
Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.
"Грузия испытала большое разочарование в процессе предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Это разочарование является сигналом другим о том, что может возникнуть хрупкая ситуация в общесте", - заявила президент.
По ее словам, грузины настолько являются европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье.
"Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство в члены ЕС", - добавила Зурабишвили.
Ранее сообщалось, что Грузия переживает неожиданный экономический бум. В этом году она должна стать одной из самых быстрорастущих экономик мира после притока более 100 тысяч россиян из-за мобилизационной кампании Владимира Путина по набору новобранцев.
Также мы писали, что власти Грузии могут пересмотреть визовый режим с Россией, который пока что является достаточно либеральным.
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