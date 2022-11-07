Грузия разочарована, что все еще не получила статус кандидата в члены ЕС, - президент

Грузия разочарована тем, что Молдова и Украина уже получили статус кандидата в члены ЕС, а она - лишь перспективу.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление .

"Грузия испытала большое разочарование в процессе предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Это разочарование является сигналом другим о том, что может возникнуть хрупкая ситуация в общесте", - заявила президент.

По ее словам, грузины настолько являются европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье.

"Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство в члены ЕС", - добавила Зурабишвили.