Грузія продовжила надання допомоги біженцям з України
Уряд Грузії офіційно продовжив надання фінансової та медичної допомоги громадянам України, які прибули до країни через війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOVA.
Як пише видання, дія програми фінансової підтримки українців продовжена до 1 жовтня 2026 року. У тому числі ця програма поширюється на осіб, які мають право на постійне проживання в Україні, але також прибули до Грузії через війну.
Згідно з ухваленим рішенням, сім'ї продовжать отримувати 300 ларі (100 євро) на забезпечення житлом, а кожен отримувач - 45 ларі (15 євро) щомісячної допомоги. Ці виплати здійснює Агентство соціального обслуговування.
Також уточнюється, що виплату 45 лапі буде припинено лише з наступного місяця після того, як людина залишить територію Грузію. Є також момент і по 300 ларі - цю виплату на житло сім'ї припинять лише в тому випадку, якщо всі її члени поїдуть з країни.
Як пише ЗМІ, відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе.
Крім цього, грузинський уряд продовжив до 1 жовтня 2026 року програму медичного обслуговування для громадян України, які прибули до Грузії в період з 1 лютого 2022 року до 1 жовтня 2026 року, а також безперервно перебувають на території країни.
Таким чином, українці до цієї дати зможуть безкоштовно користуватися такими медичними послугами, як:
- вакцинація;
- лікування туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, включаючи забезпечення спеціалізованими ліками;
- охорона здоров'я матері та дитини, включаючи допологове спостереження та скринінг новонароджених;
- послуги у сфері психічного здоров'я;
- лікування цукрового діабету, включаючи забезпечення медикаментами;
- діаліз;
- лікування пацієнтів з рідкісними захворюваннями та тих, хто потребує постійної замісної терапії;
- екстрена медична допомога за програмою реферального обслуговування, включаючи пологи та екстрену імунізацію.
Біженці з України
Нагадаємо, минулого тижня Євросоюз продовжив дію статусу тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік - до 4 березня 2028 року. Однак тепер правила надання цього статусу стануть суворішими.
Також ми писали, що, за словами комісара Ради Європи з прав людини Майкла О'Флаерті, у країнах Європи спостерігається політична тенденція "витіснення" українських біженців назад додому. При цьому він вважає, що виправити цю ситуацію ще можна