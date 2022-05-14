Грузия не признает "референдум" в Южной Осетии по присоединению к России
Грузия не признает "референдум" в Южной Осетии о присоединении к России. Тбилиси в этом вопросе придерживается четкой и ясной позиции.
Об этом заявил глава партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал 1TV.
Политик подчеркнул, что у правительства Грузии в отношении оккупированной Россией Южной Осетии есть четкая политика. Он добавил, что Тбилиси не будет признавать де-факто ни власти, ни выборы, ни референдум.
"В связи с этим наша позиция очень четкая и ясная. Мы будем следовать именно этой линии", - уточнил Кобахидзе.
Напомним, вчера "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на июль текущего года "референдум" о присоединении "республики" к России.
Отметим, ранее в Грузии назвали проведение этого "референдума" неприемлемыми и заявили, что его результаты будут юридически ничтожны.
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