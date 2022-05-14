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Грузія не визнає "референдум" у Південній Осетії щодо приєднання до Росії

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Тбілісі, Субота 14 травня 2022 15:06
Грузія не визнає "референдум" у Південній Осетії щодо приєднання до Росії Фото: Грузія не визнає "референдум" в Південній Осетії (flickr.by/JRope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Грузія не визнає "референдум" в Південній Осетії про приєднання до Росії. Тбілісі в цьому питанні дотримується чіткої і ясної позиції.

Про це заявив глава партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал 1TV.

Політик підкреслив, що в уряду Грузії щодо окупованої Росією Південної Осетії є чітка політика. Він додав, що Тбілісі не визнаватиме де-факто ні влади, ні вибори, ні референдум.

"У зв'язку з цим наша позиція дуже чітка і ясна. Ми будемо слідувати саме цій лінії", - уточнив Кобахідзе.

Нагадаємо, вчора "президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов призначив на липень поточного року" референдум "про приєднання "республіки" до Росії.

Зазначимо, раніше у Грузії назвали проведення цього "референдуму" неприйнятними і заявили, що його результати будуть юридично нікчемні.

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