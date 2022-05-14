Грузія не визнає "референдум" у Південній Осетії щодо приєднання до Росії
Грузія не визнає "референдум" в Південній Осетії про приєднання до Росії. Тбілісі в цьому питанні дотримується чіткої і ясної позиції.
Про це заявив глава партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал 1TV.
Політик підкреслив, що в уряду Грузії щодо окупованої Росією Південної Осетії є чітка політика. Він додав, що Тбілісі не визнаватиме де-факто ні влади, ні вибори, ні референдум.
"У зв'язку з цим наша позиція дуже чітка і ясна. Ми будемо слідувати саме цій лінії", - уточнив Кобахідзе.
Нагадаємо, вчора "президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов призначив на липень поточного року" референдум "про приєднання "республіки" до Росії.
Зазначимо, раніше у Грузії назвали проведення цього "референдуму" неприйнятними і заявили, що його результати будуть юридично нікчемні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.