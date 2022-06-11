Грузия пригрозила ЕС в случае отказа от статуса кандидата

"Мы являемся одной из самых цивилизованных наций….мы не попрошайничаем", - сказал Гарибашвили, отметив, что Грузия не требует ничего незаслуженного.

По его словам, заключение от Еврокомиссии ожидается 17 июня, а окончательное решение Евросоюза - 22-23 июня.

"Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право "поднять завесу" и сказать все", - заявил Гарибашвили не уточнив, что именно.

При этом премьер также отметил, что статус кандидата для Грузии "имеет символическое значение".

"Конечно, это очень хороший статус, но для нас главный документ, ось и ориентир – это Соглашение об ассоциации, безвизовый режим, свободная торговля", - пояснил свою позицию Гарибашвили.