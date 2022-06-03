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Грузия вступит в ЕС через 5-10 лет, - премьер-министр

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Тбилиси, Пятница 03 июня 2022 23:32
Грузия вступит в ЕС через 5-10 лет, - премьер-министр Фото: флаг Грузии (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Грузия проводит ряд важных реформ, которые позволят ей стать полноправным членом Европейского союза в ближайшие 5-10 лет. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности (GLOBSEC 2022) в Братиславе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

"Грузия по своей природе является европейской страной, и у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС, которое является нашим генеральным планом. Мы точно знаем, что должны сделать. Конечно же, мы осуществляем реформы, за которые мы взяли ответственность", - заявил Гарибашвили.

Премьер-министр также подчеркнул, что Грузия в ближайшие годы видит себя в Европе, в Евросоюзе через 5-10 лет. По его словам, вступление страны в ЕС в ближайшие 10 лет — это наша мечта и желание.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море. Это позволит предотвратить продовольственный кризис.

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