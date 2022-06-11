Грузія пригрозила ЄС у разі відмови від статусу кандидата

"Ми є однією з найцивілізованіших націй... ми не жебракуємо", - сказав Гарібашвілі, зазначивши, що Грузія не вимагає нічого незаслуженого.

За його словами, ув'язнення від Єврокомісії очікується 17 червня, а остаточне рішення Євросоюзу – 22-23 червня.

"Якщо рішення буде несправедливим, я залишаю за собою право "підняти завісу" і сказати все", - заявив Гарібашвілі, не уточнивши, що саме.

При цьому прем'єр також зазначив, що статус кандидата для Грузії має символічне значення.

"Звичайно, це дуже добрий статус, але для нас головний документ, вісь та орієнтир – це Угода про асоціацію, безвізовий режим, вільна торгівля", - пояснив свою позицію Гарібашвілі.