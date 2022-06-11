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Грузія пригрозила ЄС у разі відмови від статусу кандидата

Фото: голова уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі (newsgeorgia.ge)
Автор: Наталія Гурковська

Грузія жде "справедливого рішення" у відповідь на заявку Грузії в ЄС, інакше готова "підняти завісу" і сказати все". Також у Грузії заявили, що "не жебракують".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови уряду Грузії Іраклія Гарібашвілі.

"Ми є однією з найцивілізованіших націй... ми не жебракуємо", - сказав Гарібашвілі, зазначивши, що Грузія не вимагає нічого незаслуженого.

За його словами, ув'язнення від Єврокомісії очікується 17 червня, а остаточне рішення Євросоюзу – 22-23 червня.

"Якщо рішення буде несправедливим, я залишаю за собою право "підняти завісу" і сказати все", - заявив Гарібашвілі, не уточнивши, що саме.

При цьому прем'єр також зазначив, що статус кандидата для Грузії має символічне значення.

"Звичайно, це дуже добрий статус, але для нас головний документ, вісь та орієнтир – це Угода про асоціацію, безвізовий режим, вільна торгівля", - пояснив свою позицію Гарібашвілі.

Як повідомлялось, Грузія проводить ряд важливих реформ, які дозволять їй стати повноправним членом Європейського Союзу в найближчі 5-10 років. Про це заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі на форумі глобальної безпеки (GLOBSEC 2022) у Братиславі.

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Грузія