Грузія пояснила відмову пропускати депортованих українців з РФ і запропонувала вихід

Грузинське міністерство заявило, що українцям не дозволили в'їхати в країну нібито з міркувань державної безпеки. Мовляв, ці особи мають "кримінальне минуле" та "були неодноразово засуджені" росіянами.

Проте МВС, за їхніми ж словами, запропонувало Україні кілька механізмів, як повернути українців на Батьківщину. Зокрема Україні запропонували "як повітряні, так і морські" способи вивезти українських громадян. Тбілісі також звинуватив Україну в тому, що вона нібито досі "не прийняла рішення".

"Українська сторона все ще утримується від повернення їх морем і поки що конкретного рішення не прийняла. Водночас ведуться спільні консультації щодо механізму безпечного повернення цих людей на батьківщину, у тому числі за допомогою авіаперевезення", - сказано у повідомленні міністерства.

За даними МВС Грузії, на КПП "Дарьялі" зараз перебуває близько 80 українців, яких депортували російські силові структури. Усі вони проходять, як "засуджені" росіянами, і всім цим людям відмовили у в'їзді до країни.

"Усі державні органи, у межах своєї компетенції, вживають необхідних заходів для забезпечення своєчасного здійснення програми повернення осіб, які перебувають у нейтральній зоні, на батьківщину та захисту безпеки населення нашої країни", - запевнили у міністерстві.