Грузія поставила перед Україною умови для "нормалізації відносин". У Раді різко відповіли

Уряд Грузії вимагає, щоб Україна видала членів уряду екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі для "нормалізації відносин". У Раді поставили умови у відовідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Грузія Online " та голову фракції "Слуга народу" в Раді Давида Арахамію в Telegram .

Що зажадав уряд Грузії

Уряд Грузії сьогодні, 11 березня, оприлюднив заяву, в якій висловив сподівання, що влада України перегляне рішення, "які суперечать духу дружби між країнами".

Від Києва вимагають передати "злочинців", які обіймають високі посади.

Зокрема, йдеться про ексміністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі, який зараз обіймає посаду радника генпрокурора України, а також про заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе.

Відповідь Арахамії

Арахамія, коментуючи такі вимоги грузинського уряду, зазначив, що їх висунула "прокремлівська влада Грузії".

Він додав, що якщо говорити про нормалізацію відносин з Грузією, для цього є план:

Випустити з в'язниці та повернути нашого громадянина Міхеїла Саакашвілі. Припинити пряме авіасполучення з РФ, чого вимагає сам грузинський народ. Припинити допомагати агресорові ухилятися від санкцій.

"Тоді і нормалізація відносин буде проходити легко", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністром Грузії став Іраклій Кобахідзе, який раніше очолював проросійську партію "Грузинська мрія".

Він відомий своїми скандальними заявами на адресу України. Зокрема він звинувачував нашу країну в намірі зробити Грузію другим об'єктом російської агресії.