Грузия поставила перед Украиной условия для "нормализации отношений". В Раде резко ответили

Правительство Грузии требует, чтобы Украина выдала членов правительства экс-президента Грузии Михэила Саакашвили для "нормализации отношений". В Раде поставили ответные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Грузия Online " и главу фракции “Слуга народа” в Раде Давида Арахамию в Telegram .

Что потребовало правительство Грузии

Правительство Грузии сегодня, 11 марта, обнародовало заявление, в котором выразило надежду, что власти Украины пересмотрят решения, "которые противоречат духу дружбы между странами".

От Киева требуют передать "преступников", которые занимают высокие посты.

В частности, речь идет об экс-министре юстиции Грузии Зурабе Адеишвили, который сейчас занимает должность советника генпрокурора Украины, а также о заместителе главы Службы контрразведки Украины Георгии Лорткипанидзе.

Ответ Арахамии

Арахамия, комментируя такие требования грузинского правительства, отметил, что их выдвинули "прокремлевские власти Грузии".

Он добавил, что если говорить о нормализации отношений с Грузией, для этого есть план:

Выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михеила Саакашвили. Прекратить прямое авиасообщение с РФ, чего требует сам грузинский народ. Прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций.

"Тогда и нормализация отношений будет проходить легко", - добавил он.

Напомним, недавно премьер-министром Грузии стал Ираклий Кобахидзе, который ранее возглавлял пророссийскую партию "Грузинская мечта".

Он известен своими скандальными заявлениями в адрес Украины. В частности, он обвинял нашу страну в намерении сделать Грузию вторым объектом российской агрессии.