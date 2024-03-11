ua en ru
Пн, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Грузия поставила перед Украиной условия для "нормализации отношений". В Раде резко ответили

Киев, Понедельник 11 марта 2024 21:59
UA EN RU
Грузия поставила перед Украиной условия для "нормализации отношений". В Раде резко ответили Фото: Давид Арахамия, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Правительство Грузии требует, чтобы Украина выдала членов правительства экс-президента Грузии Михэила Саакашвили для "нормализации отношений". В Раде поставили ответные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online" и главу фракции “Слуга народа” в Раде Давида Арахамию в Telegram.

Что потребовало правительство Грузии

Правительство Грузии сегодня, 11 марта, обнародовало заявление, в котором выразило надежду, что власти Украины пересмотрят решения, "которые противоречат духу дружбы между странами".

От Киева требуют передать "преступников", которые занимают высокие посты.

В частности, речь идет об экс-министре юстиции Грузии Зурабе Адеишвили, который сейчас занимает должность советника генпрокурора Украины, а также о заместителе главы Службы контрразведки Украины Георгии Лорткипанидзе.

Ответ Арахамии

Арахамия, комментируя такие требования грузинского правительства, отметил, что их выдвинули "прокремлевские власти Грузии".

Он добавил, что если говорить о нормализации отношений с Грузией, для этого есть план:

  1. Выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михеила Саакашвили.
  2. Прекратить прямое авиасообщение с РФ, чего требует сам грузинский народ.
  3. Прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций.

"Тогда и нормализация отношений будет проходить легко", - добавил он.

Напомним, недавно премьер-министром Грузии стал Ираклий Кобахидзе, который ранее возглавлял пророссийскую партию "Грузинская мечта".

Он известен своими скандальными заявлениями в адрес Украины. В частности, он обвинял нашу страну в намерении сделать Грузию вторым объектом российской агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Давид Арахамия Михаил Саакашвили Верховная рада
NEWS
Макрон откладывает визит в Украину, поскольку хочет "привезти" ощутимые результаты, - Politico
Макрон откладывает визит в Украину, поскольку хочет "привезти" ощутимые результаты, - Politico
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг