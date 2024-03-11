Грузия поставила перед Украиной условия для "нормализации отношений". В Раде резко ответили
Правительство Грузии требует, чтобы Украина выдала членов правительства экс-президента Грузии Михэила Саакашвили для "нормализации отношений". В Раде поставили ответные условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online" и главу фракции “Слуга народа” в Раде Давида Арахамию в Telegram.
Что потребовало правительство Грузии
Правительство Грузии сегодня, 11 марта, обнародовало заявление, в котором выразило надежду, что власти Украины пересмотрят решения, "которые противоречат духу дружбы между странами".
От Киева требуют передать "преступников", которые занимают высокие посты.
В частности, речь идет об экс-министре юстиции Грузии Зурабе Адеишвили, который сейчас занимает должность советника генпрокурора Украины, а также о заместителе главы Службы контрразведки Украины Георгии Лорткипанидзе.
Ответ Арахамии
Арахамия, комментируя такие требования грузинского правительства, отметил, что их выдвинули "прокремлевские власти Грузии".
Он добавил, что если говорить о нормализации отношений с Грузией, для этого есть план:
- Выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михеила Саакашвили.
- Прекратить прямое авиасообщение с РФ, чего требует сам грузинский народ.
- Прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций.
"Тогда и нормализация отношений будет проходить легко", - добавил он.
Напомним, недавно премьер-министром Грузии стал Ираклий Кобахидзе, который ранее возглавлял пророссийскую партию "Грузинская мечта".
Он известен своими скандальными заявлениями в адрес Украины. В частности, он обвинял нашу страну в намерении сделать Грузию вторым объектом российской агрессии.
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