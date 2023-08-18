Грузія посилила правила експорту автомобілів до Росії

Раніше з Вірменії в Росію імпортувався кожен шостий автомобіль із пробігом та майже 2% нових машин. Частка Грузії у постачаннях машин до Росії останнім часом скоротилася до 1%.

Частина машин їхала з Вірменії через Грузію, або з самої Грузії автовозами, але частіше їх на транзитних номерах везли своїм ходом. Тепер таким машинам проїзд зачинено.

Великі імпортери почали везти машини до Ірану і далі на судах до Астрахані, або з оформленим транзитом через Казахстан та Киргизію.

Заборона на ввезення автомобілів до Росії

Наприкінці липня 2023 року Японія також запровадила обмеження на ввезення автомобілів з пробігом до Росії. Так, уряд Японії заборонив постачання машин з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра, а також електромобілі та машини з гібридною силовою установкою.

Крім того, під заборону на ввезення до Росії потрапили покришки для комерційних транспортних засобів – вантажівок та автобусів та ін.