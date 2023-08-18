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Грузия ужесточила правила экспорта автомобилей в Россию

Фото: Грузия ужесточила правила экспорта автомобилей в Россию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Грузия ужесточила правила экспорта автомобилей Россию. В частности, страна запретила ввоз в РФ европейских автомобилей с ДВС объемом более 1,9 литра, любых американских автомобилей, а также любой транзит автотранспорта из Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vpost.

Ранее из Армении в Россию импортировался каждый шестой автомобиль с пробегом и почти 2% новых машин. Доля Грузии в поставках машин в РФ в последнее время сократилась до 1%.

Часть машин ехала из Армении через Грузию, или из самой Грузии на автовозах, но чаще их на транзитных номерах везли своим ходом. Теперь таким машинам проезд закрыт.

Крупные импортеры начали везти машины в Иран и дальше на судах в Астрахань, либо с оформленным транзитом через Казахстан и Киргизию.

Запрет на ввоз автомобилей в Россию

В конце июля 2023 года Япония также ввела ограничения на ввоз автомобилей с пробегом в Россию. Так, правительство Японии запретило поставки машин с объемом двигателя внутреннего сгорания свыше 1,9 литра, а также электромобили и машины с гибридной силовой установкой.

Кроме того, под запрет на ввоз в Россию попали покрышки для коммерческих транспортных средств – грузовиков и автобусов и пр.

 

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Российская ФедерацияГрузияАвтомобильный рынок