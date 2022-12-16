Грузія після скандалу виділила кошти на генератори для України

Після скандалу щодо надання гуманітарної допомоги Україні, уряд Грузії все ж прийняв рішення надати генератори для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Новости-Грузия" .

Міністерство економіки Грузії повідомило, що відповідно до постанови уряду, на придбання генераторів для України виділено 1,5 мільйона ларі, що становить близько 562 тисячі доларів.

Генератори різного типу будуть відправлені до України як гуманітарна допомога, нині йде пошук компаній-постачальників та оформлення закупівель.