Грузия после скандала выделила средства на генераторы для Украины

После скандала о предоставлении гуманитарной помощи Украине, правительство Грузии все же приняло решение предоставить генераторы для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Новости-Грузия" .

Министерство экономики Грузии сообщило, что согласно постановлению правительства, на приобретение генераторов для Украины выделено 1,5 миллиона лари, что составляет около 562 тысяч долларов.

Генераторы разного типа будут отправлены в Украину как гуманитарная помощь, сейчас идет поиск компаний-поставщиков и оформление закупок.