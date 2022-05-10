Грузия передала ЕС вторую часть опросника для получения статуса кандидата

Вторую часть необходимой для получения статуса кандидата в члены Евросоюза анкеты премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал послу ЕС Карлу Харцелю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".
Грузинские власти заполнили вторую часть опросника на вступление в ЕС. Эта процедура является обязательной для получения государством статуса кандидатов в члены объединения. Вторая часть анкеты содержала около двух тысяч вопросов.
"Всего вышло семь книг, и я с радостью передаю их вам. Мы с нетерпением ожидаем решения Еврокомиссии и ее стран-членов", – заявил Гарибашвили.
Следующим шагом, по словам посла ЕС Харцеля, станет заключение Еврокомиссии по заявке Грузии. Исполнительный орган Евросоюза по просьбе Евросовета должен оценить заявки Украины, Грузии и Молдовы.
Последние две страны подали заявки на членство в ЕС 3 марта после аналогичного решения руководства Украины. Ранее Грузия собиралась подать официальную заявку лишь в 2024 году.
Напомним, что 9 мая Украина завершила подготовку второй части анкеты для получения статуса кандидата в члены ЕС.
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