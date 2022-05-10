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Грузія передала ЄС другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата

Фото: Карл Гарцель та Іраклій Гарібашвілі (twitter.com/GharibashviliGe)
Автор: Антон Федорців

Другу частину необхідної для отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу анкети прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі передав послу ЄС Карлу Гарцелю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Грузия".

Грузинська влада заповнила другу частину опитувальника на вступ в ЄС. Ця процедура є обов'язковою для отримання державою статусу кандидати в члени об'єднання. Друга частина анкети містила близько двох тисяч питань.

"Усього вийшло сім книг, і я з радістю передаю їх вам. Ми з нетерпінням очікуємо рішення Єврокомісії та її країн-членів", – заявив Гарібашвілі.

Наступним кроком, за словами посла ЄС Гарцля, стане висновок Єврокомісії щодо заявки Грузії. Виконавчий орган Євросоюзу на виконання прохання Євроради повинен оцінити заявки України, Грузії та Молдови.

Дві останні країни подали свої заявки на членство в ЄС 3 березня після аналогічного рішення керівництва України. Раніше ж Грузія збиралася подати офіційну заявку лише в 2024 році.

Нагадаємо, що 9 травня Україна завершила підготовку другої частини анкети для отримання статусу кандидата в члени ЄС.

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