Грузія передала ЄС другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата

Грузинська влада заповнила другу частину опитувальника на вступ в ЄС. Ця процедура є обов'язковою для отримання державою статусу кандидати в члени об'єднання. Друга частина анкети містила близько двох тисяч питань.

"Усього вийшло сім книг, і я з радістю передаю їх вам. Ми з нетерпінням очікуємо рішення Єврокомісії та її країн-членів", – заявив Гарібашвілі.

Наступним кроком, за словами посла ЄС Гарцля, стане висновок Єврокомісії щодо заявки Грузії. Виконавчий орган Євросоюзу на виконання прохання Євроради повинен оцінити заявки України, Грузії та Молдови.

Дві останні країни подали свої заявки на членство в ЄС 3 березня після аналогічного рішення керівництва України. Раніше ж Грузія збиралася подати офіційну заявку лише в 2024 році.