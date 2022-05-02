Грузия передала ЕС первую часть анкеты для получения статуса кандидата

"Имею честь передать вам наши ответы на анкету Еврокомиссии в рамках подготовки к рассмотрению заявки Грузии на членство в ЕС", - отметил Гарибашвили.

По его словам, продолжается работа по заполнению второй, отраслевой части анкеты, которая включает 33 главы и до 2300 вопросов. Он также отметил, что правительство Грузии хочет досрочно передать ЕС вторую часть вопросника.

После того, как будет передана вся анкета, Еврокомиссия приступит к подготовке своего оценочного отчета, который будет представлен в Совет ЕС. Решение о предоставлении статуса страны-кандидата ожидается к концу июня.