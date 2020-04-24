Грузия может отозвать посла из Украины из-за планов по Саакашвили

В связи с планами назначить Михаила Саакашвили вице-премьером в украинском правительстве Грузия может отозвать своего посла из Украины. Об этом пишет грузинское издание New Posts.

Сообщается, что из-за предложения президента Украины Владимира Зеленского должности для Саакашвили дипломатические отношения между странами натянулись, а, по информации грузинского ТВ, правительство "Мечты" уже вызвало посла из Украины.

Также сообщается, что МИД Грузии отрицает отзыв посла для консультаций, однако, по данным телеканала "Мтавари", министр иностранных дел Давид Залкалиани "был очень расстроен" решением Зеленского.

В то же время, по словам члена "Объединенного национального движения" и бывшей главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, правительство Грузии практически решило объявить дипломатическую войну Украине.

"Мы подтвердили, что послу направили вызов", - отметила Деканоидзе и добавила, что один из членов правящего большинства подтвердил возможность пересмотра отношений с Украиной в случае назначения Саакашвили.

Напомним, сегодня проходит встреча Саакашвили с фракцией "Слуга народа", на которой должны согласовать его назначение на пост вице-премьера. Сам он заявил, что будет заниматься переговорами с Международным валютным фондом.

Отметим, на бывшего президента Грузии на его родине заведены уголовные дела, грузинские власти добиваются его выдачи.