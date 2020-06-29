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Грузия продлила срок легального пребывания иностранцев в стране еще на месяц

Новости » Общество     29.06.2020 - 01:02
Грузия продлила срок легального пребывания иностранцев в стране еще на месяц
Фото: Тбилиси (crazyllama.com)

Срок продлен до конца июля

Грузия продлила еще на месяц сроки легального пребывания на территории страны иностранцев и лиц без гражданства. Срок продлен до 31 июля 2020 года.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Поправки внесли в постановление правительства Грузии от 28 января 2020 года. Положения касаются лиц, которые легально находились в Грузии по состоянию на 14 марта 2020 года.

К причинам, по которым они смогли покинуть территорию страны, относятся случаи, когда:

  • государство, гражданином которой является человек, входит в зону высокого риска;
  • если пересечение границ ограничено соответствующим государством;
  • если по состоянию здоровья человек находится в больнице, в карантине или в самоизоляции;
  • если человек не может покинуть территорию страны в установленные сроки из-за отмены авиарейсов.

На этих людей не будут распространяться положения, предусмотренные законодательством Грузии, если они предоставят документы, подтверждающие причины, из-за которых они вынуждены оставаться на территории страны.

Одновременно в постановлении правительства отмечено, что пребывание этих лиц на территории Грузии не сможет послужить основанием для получения вида на жительство.

Ранее Грузия официально продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 31 июля.

РБК-Украина писало, что в Грузию будут пускать туристов только с отрицательным тестом на COVID-19.

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Автор: Инна Собора

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