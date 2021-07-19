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Грузия освободила двух осужденных украинских яхтсменов

Автор: Мария Кучерявец

Власти Грузии освободили двух украинских яхтсменов. Их Батумский городской суд приговорил к 4 годам лишения свободы за якобы незаконное пересечение государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Twitter.

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-под решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами",- написал глава государства.

Напомним, в ноябре прошлого года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии.

Украинцы Владимир Дьяченко, Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин тогда находились на ее борту.

После чего их всех отправили в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии.

Впоследствии Батумский городской суд в Грузии 14 июля принял решение заключить двух украинцев Юрия Хомича и Владимира Дьяченко до четырех лет.

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