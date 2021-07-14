ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Грузии осудили двух украинцев за нарушение границы. МИД Украины отреагировал

Новина українською →
Грузия, Среда 14 июля 2021 21:10
В Грузии осудили двух украинцев за нарушение границы. МИД Украины отреагировал Фото: суд Грузии заключил в тюрьму двух украинцев из-за нарушения границы (facebook.com/NEWSGEORGIA)
Автор: Сергей Пышкин

Батумский городской суд в Грузии принял решение заключить в тюрьму двух украинцев Юрия Хомича и Владимира Дьяченко до четырех лет. МИД Украины взволнован соответствующим приговором и призывает грузинскую сторону пересмотреть решение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отмечается на сайте органа, граждане Украины обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы, в результате чего Юрий Хомич и Владимир Дьяченко были лишены свободы сроком до четырех лет.

Чтобы не вмешиваться в процесс судопроизводства иностранной страны, Министерство внешних дел Украины вызвало временного поверенного Грузии, чтобы выразить ему разочарование решением Батумского городского суда. МИД, со своей стороны, убеждено в том, что приговор не справедлив и настаивает на том, чтобы Грузия пересмотрела решение суда.

"МИД Украины и Посольство Украины в Грузии и в дальнейшем будут принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов наших граждан, которые воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу, в соответствии с законодательством Грузии", - сообщает пресс-служба МИД.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Грузия Суд
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
DAILY
Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти