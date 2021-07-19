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Грузія звільнила двох засуджених українських яхтсменів

Автор: Марія Кучерявець

Влада Грузії звільнила з-під ґрат двох українських яхтсменів. Їх Батумський міський суд засудив до 4 років позбавлення волі за нібито незаконне перетинання державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського у Twitter.

"З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами", - написав глава держави.

Нагадаємо, у листопаді минулого року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії.

Українці Володимир Дьяченко, Юрій Хомич і власник яхти - громадянин Грузії Михайло Батурін тоді перебували на її борту.

Після чого їх всіх відправили до СІЗО за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону Грузії.

Згодом Батумський міський суд в Грузії 14 липня прийняв рішення ув’язнити двох українців Юрія Хомича й Володимира Дьяченка до чотирьох років.

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