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Грузия не обсуждала с Украиной экстрадицию Саакашвили

Новина українською →
Тбилиси, Суббота 30 октября 2021 14:16
Грузия не обсуждала с Украиной экстрадицию Саакашвили Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прокомментировал вопрос экстрадиции в Украину задержанного Михаила Саакашвили в Украину. Он отметил, что этот вопрос с Киевом не обсуждался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Грузии заявил во время встречи с журналистами.

"С полной ответственностью заявляю, что никакой коммуникации с украинской стороной требований о передаче Михаила Саакашвили не было", - сказал Залкалиани.

Он также сообщил, что с украинской стороны не было никаких требований по экстрадиции Саакаашвили.

"Мы неоднократно разъясняли, что в подобной ситуации экстрадиция не происходит, и не было никаких подобных обращений", - добавил Залкалиани.

Напомним, что ранее прокуратура Грузии заявила, что наличие украинского гражданства не помешает Михаилу Саакашвили отбывать срок в Грузии, а его экстрадиция невозможна.

Кроме того, вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила о невозможности экстрадиции Саакашвили.

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Михаил Саакашвили Тбилиси
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