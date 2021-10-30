ru ua
Сб, 30 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Грузія не обговорювала з Україною екстрадицію Саакашвілі

Новость на русском →
Тбілісі, Субота 30 жовтня 2021 14:16
Грузія не обговорювала з Україною екстрадицію Саакашвілі Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані прокоментував питання екстрадиції в Україну затриманого Михайла Саакашвілі до України. Він зазначив, що це питання з Києвом не обговорювалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Грузії заявив під час зустрічі з журналістами.

"З повною відповідальністю заявляю, що жодної комунікації з українською стороною, вимог про передачу Михайла Саакашвілі не було", - сказав Залкаліані.

Він також повідомив, що з українського боку не було жодних вимог щодо екстрадиції Саакаашвілі.

"Ми неодноразово роз'яснювали, що у подібній ситуації екстрадиція не відбувається, і не було жодних подібних звернень", - додав Залкаліані.

Нагадаємо, що раніше прокуратура Грузії заявила, що наявність українського громадянства не завадить Михайлу Саакашвілі відбувати термін у Грузії, а його екстрадиція неможлива.

Крім того, віце-прем'єр, міністр культури, спорту і молоді Грузії Тея Цулукіані також заявила про неможливість екстрадиції Саакашвілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл Саакашвілі Тбилиси
NEWS
Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили
Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами