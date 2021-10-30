Грузія не обговорювала з Україною екстрадицію Саакашвілі
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані прокоментував питання екстрадиції в Україну затриманого Михайла Саакашвілі до України. Він зазначив, що це питання з Києвом не обговорювалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Грузії заявив під час зустрічі з журналістами.
"З повною відповідальністю заявляю, що жодної комунікації з українською стороною, вимог про передачу Михайла Саакашвілі не було", - сказав Залкаліані.
Він також повідомив, що з українського боку не було жодних вимог щодо екстрадиції Саакаашвілі.
"Ми неодноразово роз'яснювали, що у подібній ситуації екстрадиція не відбувається, і не було жодних подібних звернень", - додав Залкаліані.
Нагадаємо, що раніше прокуратура Грузії заявила, що наявність українського громадянства не завадить Михайлу Саакашвілі відбувати термін у Грузії, а його екстрадиція неможлива.
Крім того, віце-прем'єр, міністр культури, спорту і молоді Грузії Тея Цулукіані також заявила про неможливість екстрадиції Саакашвілі.