Грузія не обговорювала з Україною екстрадицію Саакашвілі

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані прокоментував питання екстрадиції в Україну затриманого Михайла Саакашвілі до України. Він зазначив, що це питання з Києвом не обговорювалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Грузії заявив під час зустрічі з журналістами.

"З повною відповідальністю заявляю, що жодної комунікації з українською стороною, вимог про передачу Михайла Саакашвілі не було", - сказав Залкаліані.

Він також повідомив, що з українського боку не було жодних вимог щодо екстрадиції Саакаашвілі.

"Ми неодноразово роз'яснювали, що у подібній ситуації екстрадиція не відбувається, і не було жодних подібних звернень", - додав Залкаліані.