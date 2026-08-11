ua en ru
Вт, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Грузія несподівано відмовилася відновлювати дипвідносини з РФ

21:25 11.08.2026 Вт
2 хв
Тбілісі пов'язав повернення до дипвідносин із вирішенням територіального питання
aimg Анастасія Никончук
Грузія несподівано відмовилася відновлювати дипвідносини з РФ Фото: Іраклій Кобахідзе (facebook.com KobakhidzeOfficial)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Грузія не відновлюватиме дивідносини з Росією, доки Москва не перегляне визнання Абхазії та Південної Осетії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе.

Умова Тбілісі

Кобахідзе заявив, що визнання Росією незалежності двох грузинських регіонів залишається головною перешкодою відновлення дипломатичних відносин.

"Поки так зване визнання залишається фактом, що відбувся з боку Російської Федерації, дипломатичні відносини, звичайно, не можуть бути відновлені", - сказав прем'єр.

За словами Кобахідзе, мирне врегулювання конфлікту навколо Абхазії та Південної Осетії є одним із ключових напрямків зовнішньої політики Грузії. Тбілісі розраховує на вирішення питання після політичних змін у Росії.

"Наша мета щодо Російської Федерації – вирішити конфлікт мирним шляхом. Це наша заявлена політична позиція, і ми сподіваємося, що після політичних змін все це стане досяжним", - заявив глава грузинського уряду.

Що сталося у 2008 році

Військовий конфлікт між Грузією та Росією через Південну Осетію та Абхазію стався в серпні 2008 року і тривав п'ять днів. Після бойових дій Тбілісі втратив контроль над обома регіонами.

Пізніше того ж місяця Москва визнала Абхазію та Південну Осетію незалежними державами. У відповідь Грузія розірвала дипломатичні відносини із Росією.

Обидва регіони міжнародне співтовариство продовжує розглядати як територію Грузії.

Нагадуємо, що у річницю початку російсько-грузинської війни Великобританія, Франція, Німеччина та Італія спільно закликали Москву не робити кроків щодо подальшої анексії Абхазії та Південної Осетії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Грузія
Новини
На Рівненщині після вибухів спалахнула пожежа на підприємстві: що відомо
На Рівненщині після вибухів спалахнула пожежа на підприємстві: що відомо
Аналітика
Зараз Україна має перевагу у війні: інтерв'ю з послом Британії Нілом Кромптоном
Мілан Лєліч, Роман Кот Зараз Україна має перевагу у війні: інтерв'ю з послом Британії Нілом Кромптоном