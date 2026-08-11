Грузія несподівано відмовилася відновлювати дипвідносини з РФ

Грузія не відновлюватиме дивідносини з Росією, доки Москва не перегляне визнання Абхазії та Південної Осетії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе.

Умова Тбілісі

Кобахідзе заявив, що визнання Росією незалежності двох грузинських регіонів залишається головною перешкодою відновлення дипломатичних відносин.

"Поки так зване визнання залишається фактом, що відбувся з боку Російської Федерації, дипломатичні відносини, звичайно, не можуть бути відновлені", - сказав прем'єр.

За словами Кобахідзе, мирне врегулювання конфлікту навколо Абхазії та Південної Осетії є одним із ключових напрямків зовнішньої політики Грузії. Тбілісі розраховує на вирішення питання після політичних змін у Росії.

"Наша мета щодо Російської Федерації – вирішити конфлікт мирним шляхом. Це наша заявлена політична позиція, і ми сподіваємося, що після політичних змін все це стане досяжним", - заявив глава грузинського уряду.

Що сталося у 2008 році

Військовий конфлікт між Грузією та Росією через Південну Осетію та Абхазію стався в серпні 2008 року і тривав п'ять днів. Після бойових дій Тбілісі втратив контроль над обома регіонами.

Пізніше того ж місяця Москва визнала Абхазію та Південну Осетію незалежними державами. У відповідь Грузія розірвала дипломатичні відносини із Росією.

Обидва регіони міжнародне співтовариство продовжує розглядати як територію Грузії.