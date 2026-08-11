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Грузия неожиданно отказалась восстанавливать дипотношения с РФ

21:25 11.08.2026 Вт
2 мин
Тбилиси связал возвращение к дипотношениям с решением территориального вопроса
aimg Анастасия Никончук
Грузия неожиданно отказалась восстанавливать дипотношения с РФ Фото: Ираклий Кобахидзе (facebook.com KobakhidzeOfficial)
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Грузия не будет восстанавливать дипотношения с Россией, пока Москва не пересмотрит признание Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Условие Тбилиси

Кобахидзе заявил, что признание Россией независимости двух грузинских регионов остается главным препятствием для восстановления дипломатических отношений.

"Пока так называемое признание остается свершившимся фактом со стороны Российской Федерации, дипломатические отношения, конечно, не могут быть восстановлены", - сказал премьер.

По словам Кобахидзе, мирное урегулирование конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии является одним из ключевых направлений внешней политики Грузии. Тбилиси рассчитывает на решение вопроса после политических изменений в России.

"Наша цель в отношении Российской Федерации - решить конфликт мирным путем. Это наша заявленная политическая позиция, и мы надеемся, что после политических изменений все это станет достижимым", - заявил глава грузинского правительства.

Что произошло в 2008 году

Военный конфликт между Грузией и Россией из-за Южной Осетии и Абхазии произошел в августе 2008 года и продолжался пять дней. После боевых действий Тбилиси потерял контроль над обоими регионами.

Позже в том же месяце Москва признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Оба региона международное сообщество продолжает рассматривать как территории Грузии.

Напоминаем, что в годовщину начала российско-грузинской войны Великобритания, Франция, Германия и Италия совместно призвали Москву не предпринимать шагов по дальнейшей аннексии Абхазии и Южной Осетии.

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