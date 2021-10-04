Грузия исключает экстрадицию Саакашвили в Украину

"Экстрадиция в Украину происходит только тогда, когда лицо, запрашиваемое в этой стране, подвергается уголовному преследованию. Я не думаю, я во всяком случае не знаю, что Саакашвили - это лицо, преследуемое в Украине в уголовном порядке. Говорить об экстрадиции Саакашвили - это юридическая чушь или нонсенс", - отметила Цулукиани.

По ее словам, Грузия не планирует экстрадировать Саакашвили даже при условии, что он отбудет в Украине тюремный срок который ему присудил грузинский суд.

"У нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", - добавила Цулукиани.

Вместе с тем, адвокат экс-президента Георгий Чивиашвили, заявил, что Саакашвили может отказаться от экстрадиции в Украину, из-за того, что намерен вести политическую борьбу в Грузии.

"Скорее всего, он откажется от экстрадиции. Его позиция такова, что он прибыл на родину и собирается вести политическую борьбу", - сказал адвокат.