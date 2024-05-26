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Грузія хоче стати членом ЄС разом з Абхазією та Південною Осетією до 2030 року, - прем'єр

Фото: Іраклій Кобахідзе, прем'єр Грузії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Грузія хоче стати членом ЄС до 2030 року разом з Південною Осетією та Абхазією, які сьогодні перебувають під російською окупацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву грузинського прем'єра Іраклія Кобахідзе в соцмережі X.

Таку заяву грузинський прем'єр зробив у своєму вітанні з Днем незалежності Грузії.

"Наша грузинська мрія - до 2030 року жити в єдиній і сильній Грузії разом з нашими абхазькими й осетинськими братами й сестрами. Об’єднана та сильна Грузія має стати повноправним членом європейської родини у 2030 році", - написав Кобахідзе в соцмережі X.

Окупація Південної Осетії та Абхазії Росією почалася під час російсько-грузинської війни в серпні 2008 року. Після короткого, але інтенсивного конфлікту Росія визнала "незалежність" обох грузинських регіонів, встановила там військові бази та значний вплив.

Грузія та більшість міжнародної спільноти, включно з Україною, вважають ці території окупованими Росією.

Європейське майбутнє Грузії під загрозою

Однак сьогодні європейське майбутнє Грузії опинилося під загрозою через скандальний закон про іноагентів, який був схвалений грузинським парламентом у травні. Закон є аналогом російського законодавства та може обмежити права неурядових організацій та незалежних ЗМІ, які мають закордонне фінансування.

В ЄС та НАТО попереджали Грузію, що схвалення цього закону може стати перешкодою для грузинської європейської та євроатлантичної інтеграції. Ба більше, в ЄС тепер пропонують скасувати для Грузії безвізовий режим, а США планують ввести санкції проти авторів скандального закону.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не підтримує закон про іноагентів та наклала на нього своє вето. Однак грузинський парламент планує в червні подолати вето президента та остаточно схвалити документ.

Більше про скандальний закон та ситуацію в Грузії - читайте в матеріалі РБК- Україна.

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