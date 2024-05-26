Грузія хоче стати членом ЄС разом з Абхазією та Південною Осетією до 2030 року, - прем'єр

Таку заяву грузинський прем'єр зробив у своєму вітанні з Днем незалежності Грузії.

"Наша грузинська мрія - до 2030 року жити в єдиній і сильній Грузії разом з нашими абхазькими й осетинськими братами й сестрами. Об’єднана та сильна Грузія має стати повноправним членом європейської родини у 2030 році", - написав Кобахідзе в соцмережі X.

Окупація Південної Осетії та Абхазії Росією почалася під час російсько-грузинської війни в серпні 2008 року. Після короткого, але інтенсивного конфлікту Росія визнала "незалежність" обох грузинських регіонів, встановила там військові бази та значний вплив.

Грузія та більшість міжнародної спільноти, включно з Україною, вважають ці території окупованими Росією.