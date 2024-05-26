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Грузия хочет стать членом ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией до 2030 года, - премьер

Фото: Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Грузия хочет стать членом ЕС до 2030 года вместе с Южной Осетией и Абхазией, находящимися сегодня под российской оккупацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе в соцсети X.

Такое заявление грузинский премьер сделал в своем поздравлении с Днем независимости Грузии.

"Наша грузинская мечта - до 2030 года жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году", – написал Кобахидзе в соцсети X.

Оккупация Южной Осетии и Абхазии Россией началась во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. После короткого, но интенсивного конфликта, Россия признала "независимость" обоих грузинских регионов, установила там военные базы и значительное влияние.

Грузия и большинство международного сообщества, включая Украину, считают эти территории оккупированными Россией.

Европейское будущее Грузии под угрозой

Однако сегодня европейское будущее Грузии оказалось под угрозой из-за скандального закона об иноагентах, одобренного грузинским парламентом в мае. Закон является аналогом российского законодательства и может ограничить права неправительственных организаций и независимых СМИ, имеющих зарубежное финансирование.

В ЕС и НАТО предупреждали Грузию, что одобрение этого закона может стать препятствием для грузинской европейской и евроатлантической интеграции. Более того, в ЕС теперь предлагают отменить для Грузии безвизовый режим, а США планируют ввести санкции против авторов скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддерживает закон об иноагентах и наложила на него свое вето. Однако грузинский парламент намерен в июне преодолеть вето президента и окончательно одобрить документ.

Больше о скандальном законе и ситуации в Грузии - читайте в материале РБК-Украина.

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