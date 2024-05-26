Грузия хочет стать членом ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией до 2030 года, - премьер

Европейское будущее Грузии под угрозой

Однако сегодня европейское будущее Грузии оказалось под угрозой из-за скандального закона об иноагентах, одобренного грузинским парламентом в мае. Закон является аналогом российского законодательства и может ограничить права неправительственных организаций и независимых СМИ, имеющих зарубежное финансирование.

В ЕС и НАТО предупреждали Грузию, что одобрение этого закона может стать препятствием для грузинской европейской и евроатлантической интеграции. Более того, в ЕС теперь предлагают отменить для Грузии безвизовый режим, а США планируют ввести санкции против авторов скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддерживает закон об иноагентах и наложила на него свое вето. Однако грузинский парламент намерен в июне преодолеть вето президента и окончательно одобрить документ.

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