ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грузия готова предоставить Украине помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 18:14
Грузия готова предоставить Украине помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране
Фото: обломки украинского самолета (Shutterstock)

Гахария выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Георгием Гахария обсудил авиакатастрофу украинского самолета в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, грузинский премьер-министр заявил о готовности предоставить всю необходимую помощь для расследования крушения украинского самолета в Тегеране, а также выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины в авиакатастрофе.

Отмечается, что украинский президент поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что украинские эксперты уже приобщены к расследование аварии самолета МАУ в Иране.

"Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок-о-бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил помощь в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране.

Кроме того, Офис генерального прокурора обратился к правительствам Канады, США, Австралии и Британии с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах авиакатастрофы в Иране. В Киеве считают, что информация этих государств может способствовать расследованию причин и обстоятельств аварии самолета.

НАТО: нет причин не доверять данным о возможном попадании ракеты в украинский самолет Оснований обвинять Иран в ответственности за падение самолета сейчас нет, - РФ
Новости Украины ГрузияИранавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь