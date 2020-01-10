Грузия готова предоставить Украине помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Фото: обломки украинского самолета (Shutterstock)

Гахария выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Георгием Гахария обсудил авиакатастрофу украинского самолета в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, грузинский премьер-министр заявил о готовности предоставить всю необходимую помощь для расследования крушения украинского самолета в Тегеране, а также выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины в авиакатастрофе.

Отмечается, что украинский президент поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что украинские эксперты уже приобщены к расследование аварии самолета МАУ в Иране.

"Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок-о-бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил помощь в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране.

Кроме того, Офис генерального прокурора обратился к правительствам Канады, США, Австралии и Британии с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах авиакатастрофы в Иране. В Киеве считают, что информация этих государств может способствовать расследованию причин и обстоятельств аварии самолета.