Грузія готова надати Україні допомогу в розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

Фото: уламки українського літака (Shutterstock)

Гахарія висловив співчуття у зв'язку з загибеллю громадян України

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Гахарія обговорив авіакатастрофу українського літака в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, грузинський прем'єр-міністр заявив про готовність надати всю потрібну допомогу для розслідування аварії українського літака в Тегерані, а також висловив співчуття у зв'язку з загибеллю громадян України в авіакатастрофі.

Зазначається, що український президент подякував за підтримку та наголосив, що українські експерти вже долучені до розслідуваня аварії літака МАУ в Ірані.

"Ми відчуваємо вашу підтримку, Україна та Грузія завжди були пліч-о-пліч у складні моменти історії. У нас працюють фахівці, ми вже відправили літак з нашими найкращими спеціалістами в Іран та працюємо над тим, щоб розслідування було прозорим", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державний секретар США Майк Помпео в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським запропонував допомогу в розслідуванні авіакатастрофи МАУ в Ірані.

Крім того, Офіс генерального прокурора звернувся до урядів Канади, США, Австралії та Британії з проханням надати інформацію про обставини авіакатастрофи в Ірані. У Києві вважають, що інформація цих держав може сприяти розслідуванню причин та обставин аварії літака.