Грузия готова поддержать Украину в сдерживании агрессии России

Министры иностранных дел Украины и Грузии - Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани - провели разговор на фоне эскалации российской агрессии. Грузия заявила о поддержке Украины.
Об этом говорится на сайте МИД Украины.
Кулеба рассказал грузинскому министру о том, что Россия обостряет ситуацию на Донбассе и в Крыму, а также активно стягивает свои войска к границе с Украиной.
"Залкалиани выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменную поддержку Грузией ее суверенитета и территориальной целостности, подчеркнул готовность его страны присоединиться к международной поддержке Украины в различных форматах для сдерживания российской агрессии", - рассказали в МИД.
Напомним, эскалацией российской агрессии против Украины обеспокоена Чехия. В чешском МИД заявили, что твердо поддерживают Украину.
Кроме того, в Госдепе США выражали обеспокоенность стягиванием российских войск к границе Украины. Вашингтон потребовал от России объяснений.
В Москве же на это ответили, что не собираются давать никаких дополнительных объяснений.