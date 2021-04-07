UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Грузия готова поддержать Украину в сдерживании агрессии России

Автор: Дмитрий Левицкий

Министры иностранных дел Украины и Грузии - Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани - провели разговор на фоне эскалации российской агрессии. Грузия заявила о поддержке Украины.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

Кулеба рассказал грузинскому министру о том, что Россия обостряет ситуацию на Донбассе и в Крыму, а также активно стягивает свои войска к границе с Украиной.

"Залкалиани выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменную поддержку Грузией ее суверенитета и территориальной целостности, подчеркнул готовность его страны присоединиться к международной поддержке Украины в различных форматах для сдерживания российской агрессии", - рассказали в МИД.

Напомним, эскалацией российской агрессии против Украины обеспокоена Чехия. В чешском МИД заявили, что твердо поддерживают Украину.

Кроме того, в Госдепе США выражали обеспокоенность стягиванием российских войск к границе Украины. Вашингтон потребовал от России объяснений.

В Москве же на это ответили, что не собираются давать никаких дополнительных объяснений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГрузияУкраинаагрессия РФ
Читайте также
Путин решает, сколько войска РФ будут находиться у границ Украины, - Кремль
Литва предложит НАТО предоставить ПДЧ для Украины
Прогноз погоды