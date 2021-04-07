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Чехия обеспокоена эскалацией на Донбассе

Новина українською → Прага, Среда 07 апреля 2021 16:36
Чехия обеспокоена эскалацией на Донбассе Фото: Чехия обеспокоена нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Чешская Республика обеспокоена эскалацией напряженности на Донбассе и наращиванием российских войск вокруг украинских границ. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что твердо поддерживают Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Чехии в Twitter.

"Мы с беспокойством наблюдаем за эскалацией напряженности и нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, а также за усилением российской риторики и наращиванием военной мощи вокруг украинских границ", - говорится в сообщении.

При этом правительство Чехии "твердо поддерживает наших украинских друзей, мы полностью привержены суверенитету и территориальной целостности Украины".

Напомним, ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом обеспокоен информацией о стягивании войск России к украинской границе. Он также потребовал, чтобы Москва объяснила ситуацию с провокациями.

В свою очередь в МИД России заявили, что не намерены давать США дополнительных разъяснений относительно наращивания войск у украинской границу.

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