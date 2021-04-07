Чехия обеспокоена эскалацией на Донбассе

Чешская Республика обеспокоена эскалацией напряженности на Донбассе и наращиванием российских войск вокруг украинских границ. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что твердо поддерживают Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Чехии в Twitter.

"Мы с беспокойством наблюдаем за эскалацией напряженности и нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, а также за усилением российской риторики и наращиванием военной мощи вокруг украинских границ", - говорится в сообщении.

При этом правительство Чехии "твердо поддерживает наших украинских друзей, мы полностью привержены суверенитету и территориальной целостности Украины".