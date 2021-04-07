Грузія готова підтримати Україну у стримуванні агресії Росії

Міністри закордонних справ України та Грузії - Дмитро Кулеба та Давід Залкаліані - провели розмову на тлі ескалації російської агресії. Грузія заявила про підтримку України.

Про це йдеться на сайті МЗС України .

Кулеба розповів грузинському міністру про те, що Росія загострює ситуацію на Донбасі та в Криму, а також активно стягує свої війська до кордону з Україною.

"Залкаліані висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінну підтримку Грузією її суверенітету і територіальної цілісності, наголосив на готовності його країни долучитися до міжнародної підтримки України у різних форматах для стримання російській агресії", - розповіли в МЗС.