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Грузія готова підтримати Україну у стримуванні агресії Росії

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 17:35
Грузія готова підтримати Україну у стримуванні агресії Росії Фото: Давід Залкаліані (facebook.com DavidZalkalian)
Автор: Дмитро Левицький

Міністри закордонних справ України та Грузії - Дмитро Кулеба та Давід Залкаліані - провели розмову на тлі ескалації російської агресії. Грузія заявила про підтримку України.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

Кулеба розповів грузинському міністру про те, що Росія загострює ситуацію на Донбасі та в Криму, а також активно стягує свої війська до кордону з Україною.

"Залкаліані висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінну підтримку Грузією її суверенітету і територіальної цілісності, наголосив на готовності його країни долучитися до міжнародної підтримки України у різних форматах для стримання російській агресії", - розповіли в МЗС.

Нагадаємо, ескалацією російської агресії проти України стурбована Чехія. У чеському МЗС заявили, що твердо підтримують Україну.

Крім того, у Держдепі США висловлювали занепокоєність стягуванням російських військ до кордону України. Вашингтон вимагав від Росії пояснень.

У Москві ж на це відповіли, що не збираються надавати жодних додаткових пояснень.

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