Грузія готова до переговорів "хоч сьогодні". Прем'єр звинуватив посла ЄС у "дезінформації"

Водночас посла ЄС у Грузії Павла Герчинського Кобахідзе звинуватив у "дезінформації".

Видання зазначає, що такі заяви Кобахідзе пролунали після заяв європейських чиновників, які вказували на антидемократичні дії грузинського уряду.

Прем'єр-міністр країни вважає ці заяви несправедливими і стверджує, що саме партія "Грузинська мрія" ініціював ключові євроінтеграційні кроки: підписання угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі та отримання безвізу.

Він також звернув увагу на нібито "системне насильство" з боку опозиційних угруповань, яке, на його думку, залишається поза увагою європейських партнерів.

Кобахідзе підкреслив, що грузинська влада залишається "відданою євроінтеграції", незважаючи на тиск і критику.

Що передувало

Наприкінці минулого місяця, 29 листопада, посол Європейського Союзу в Грузії Павло Герчинський вперше прокоментував ситуацію у Грузії після заяви прем’єра Іраклія Кобахідзе про відкладення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Герчинський назвав це рішення "розпачливим" та "жалюгідним", наголосивши, що воно суперечить прагненням більшості грузинів і політиці, яку декларувала грузинська влада.

До його заяви, 28 листопада, в Грузії вже розпочалися масові протести. Приводом стало рішення партії "Грузинська мрія" відмовитися від бюджетних грантів ЄС та не порушувати питання про початок переговорів щодо членства до кінця 2028 року.

Попри це, влада продовжує заявляти, що метою нібито залишається вступ країни до Євросоюзу до 2030 року.

Протестувальники звинувачують уряд у фактичному блокуванні євроінтеграції та вимагають проведення дострокових парламентських виборів.

З 28 листопада по 1 грудня поліція тричі розганяла акції протесту на проспекті Руставелі в Тбілісі, застосовуючи силу та спецзасоби. Були затримані сотні людей, а також зафіксовано напади на демонстрантів і журналістів.

Сьогодні стало відомо, що силовики затримали одного з лідерів опозиції та кілька журналістів.

Міністерство внутрішніх справ пояснює дії правоохоронців відповіддю на насильство з боку протестувальників. Утім, правозахисні організації та омбудсмен заявили, що насильство було застосовано навіть до мирних учасників акцій.

Окрім цього, зранку 2 грудня силовики затримували навіть тих громадян, які йшли на роботу неподалік від місць, де відбувалися протести.