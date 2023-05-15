Грузія дозволила першій російській авіакомпанії відновити рейси до країни

За його словами, п'ять авіакомпаній подали заявки на виконання прямих рейсів між Росією та Грузією.

При цьому Давіташвілі підкреслив, що жодна з авіакомпаній, яка перебуває під санкціями, не виконуватиме рейси. Вже сформовано список критеріїв отримання дозволу на здійснення польотів між країнами.

"Як я вже казав, вже отримано заявки п'яти авіакомпаній, з них перевірку однієї вже завершено, це авіакомпанія "Азимут", яка зможе виконувати рейси з 17 травня. Вказаний дозвіл видано сьогодні Агентством цивільної авіації Грузії, і польоти розпочнуться з 17 травня", - заявив Давіташвілі.