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Грузия будет производить израильские штурмовые винтовки M4

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Тбилиси, Среда 19 мая 2021 14:47
Грузия будет производить израильские штурмовые винтовки M4 Фото: подписание соглашения о производстве в Грузии израильских штурмовых винтовок М4 (mod.gov.ge)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Грузии до конца 2021 года будет запущено производство израильских штурмовых винтовок М4. Его наладят на совместном грузино-израильском предприятии.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Грузии.

Отмечается, что министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе подписал соглашение о производстве этого оружия с представителями израильской компании. Предприятие будет размещено в Тбилиси на территории государственного военного научно-технического центра "Дельта".

Завод по производству штурмовых винтовок М4 будет оборудован современной техникой и обладать полным циклом производства. Кроме того, предприятие планирует модернизировать различные виды огнестрельного оружия.

На первом этапе оружие планируется поставлять Вооруженным силам Грузии. После выхода предприятия на полную мощность рассматривается возможность экспортных поставок.

РБК-Украина писало, что в ходе реформы оборонно-промышленного сектора в Украине планируют вместо государственного концерна "Укроборонпром" создать две управляющие компании - "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". Они будут включать в себя шесть и три холдинга соответственно.

Напомним, в рамках реформирования "Укроборонпром" может лишиться почти половины своих предприятий - из 116 планируют оставить 65.

Также сообщалось, что в Украине хотят создать полный цикл производства боеприпасов.

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