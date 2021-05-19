Грузия будет производить израильские штурмовые винтовки M4

В Грузии до конца 2021 года будет запущено производство израильских штурмовых винтовок М4. Его наладят на совместном грузино-израильском предприятии.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Грузии .

Отмечается, что министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе подписал соглашение о производстве этого оружия с представителями израильской компании. Предприятие будет размещено в Тбилиси на территории государственного военного научно-технического центра "Дельта".

Завод по производству штурмовых винтовок М4 будет оборудован современной техникой и обладать полным циклом производства. Кроме того, предприятие планирует модернизировать различные виды огнестрельного оружия.

На первом этапе оружие планируется поставлять Вооруженным силам Грузии. После выхода предприятия на полную мощность рассматривается возможность экспортных поставок.