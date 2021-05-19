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Грузія вироблятиме ізраїльські штурмові гвинтівки M4

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Тбілісі, Середа 19 травня 2021 14:47
Грузія вироблятиме ізраїльські штурмові гвинтівки M4 Фото: підписання Угоди про виробництво в Грузії Ізраїльських штурмових гвинтівок М4 (mod.gov.ge)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Грузії до кінця 2021 року буде запущено виробництво Ізраїльських штурмових гвинтівок М4. Його налагодять на спільному грузино-ізраїльському підприємстві.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Грузії.

Відзначається, що міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе підписав угоду про виробництво цієї зброї з представниками ізраїльської компанії. Підприємство буде розміщене в Тбілісі на території державного військового науково-технічного центру "Дельта".

Завод з виробництва штурмових гвинтівок М4 буде обладнаний сучасною технікою і володіти повним циклом виробництва. Крім того, підприємство планує модернізувати різні види вогнепальної зброї.

На першому етапі зброю планується поставляти Збройним силам Грузії. Після виходу підприємства на повну потужність розглядається можливість експортних постачань.

РБК-Україна писало, що в ході реформи оборонно-промислового сектору в Україні планують замість державного концерну "Укроборонпром"створити дві керуючі компанії -" оборонні системи України "і"аерокосмічні системи України". Вони будуть мати в собі шість і три холдингу відповідно.

Нагадаємо, в рамках реформування "Укроборонпром" може втратити майже половину своїх підприємств - з 116 планують залишити 65.

Також повідомлялося, що в Україні хочуть створити повний цикл виробництва боєприпасів.

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