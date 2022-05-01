Грузия, Армения и не только. Россия хочет создать "полигоны" для собственного производства в ряде стран

"Москва планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего нуждающейся в использовании иностранных комплектующих", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, Москва ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном по реэкспорту российской продукции на международные рынки.

"Снабжение планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний", - добавляют разведчики.

К тому же, Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса в IТ-сфере. Как отмечают в ГУР, с начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины в Армению прибыло около 85 тыс. российских граждан и 113 IТ-компаний.

"Российские граждане создали около 1 тыс. частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, которые будут платить налоги в бюджеты обеих стран - Армению и Россию",- объясняют военные.

Интересно и то, что ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны - АО "Ульяновский механический завод" привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства.

"До вторжения Россия закупала немецкую продукцию, которая необходима для производства/модернизации ЗРК типа "Бук" и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа "Тунгуска", а поставка этой продукции в условиях усиления санкций стала невозможна", - объясняют в ГУР.